Em Rio Branco, Velha Guarda do Taekwondo acreano realiza aulão neste domingo; saiba mais

No próximo domingo, 30 de julho às 7 horas da manhã, a chamada “velha guarda do taekwondo acreano” se reunirá para um aulão baseado nos anos em que o Taekwondo chegou no Acre, na Academia Juca de Taekwondo.

Idealizado pelo faixa preta 2º dan Kleyton Ferreira e comandado pelos mestres Francisco Glauco e André Luiz, o encontro de alunos faixas pretas do saudoso mestre José Carlos Gomes Guimarães (mestre Juca), considerado o precursor desta arte marcial no Acre, tem finalidade de discutir os rumos do taekwondo no Estado e proporcionar metas para difundir ainda mais esta arte marcial e atingir todos os municípios do Acre, incluindo os mais isolados.

“Nosso encontro não é somente para treinar pesado como dantes, é para também rever amigos que hoje atuam em diversas profissões, mas que nunca pararam de treinar o verdadeiro taekwondo. Além disso, nosso evento visa comemorar os 34 anos da chegada do taekwondo no Acre e rememorar as primeiras atividades desta arte olímpica, cujo responsável foi o grande mestre José Carlos Gomes Guimarães (o mestre Juca)”, comenta o mestre André Luiz 5º dan e proprietário da Academia que leva o nome de seu Grão-mestre.

Já para o mestre Francisco Glauco “este encontro tem várias finalidades e uma delas é educar nosso corpo à prática esportiva através dos movimentos de combate que o taekwondo nos proporciona, as outras finalidades são afetivas que serão marcadas pelo reencontro de atletas de longas datas, mas que nunca se distanciaram da modalidade”, frisou o instrutor Glauco considerado o mestre mais graduado do Acre e que na atualidade é 7º dan na modalidade.

O jornalista Enilson Amorim, que é faixa preta de taekwondo pela academia do Mestre Levy Azevedo e faz parte do grupo dos primeiros atletas a praticarem esta arte no Acre, também confirmou a presença no aulão deste domingo.