Em Sena Madureira, Ifac abre inscrições para cursos de programação web e mobile

O campus Sena Madureira, do Instituto Federal do Acre (Ifac), está com inscrições abertas para os cursos de Introdução à Programação Web e Programação Mobile. Para participar, basta se inscrever pelo formulário eletrônico https://forms.gle/yKbZ3v2AF5Wn6vQc7, até o dia 07 de julho. As duas formações fazem parte do projeto de extensão “Cursos Espaço 4.0 Campus Sena Madureira”.

Ao todo, estão sendo ofertadas 32 vagas para jovens com idade entre 15 e 29 anos. Candidatos com idade superior a 29 anos e que tiverem interesse em realizar os cursos poderão se inscrever para o cadastro de reserva.

A lista de classificados para as vagas será divulgada no dia 10 de julho, nos murais do campus Sena Madureira. Os candidatos convocados deverão confirmar a inscrição entre os dias 11 e 12 de julho, no laboratório Espaço 4.0.

As aulas estão previstas para serem iniciadas no dia 24 de julho e seguem até 04 de agosto, sendo realizadas de segunda-feira a sexta-feira.

O curso de Introdução à Programação Web acontecerá das 13h30 às 15h30. Já as atividades do curso de Programação Móvel serão realizadas das 16h às 18h.