Em Sena Madureira, Saneacre orienta população a não desperdiçar água

O representante da Saneacre em Sena Madureira, Adjerbisson Costa de Mendonça, concedeu entrevista à imprensa nesta quarta-feira (5), demonstrando preocupação sobre o abastecimento de água potável na cidade. Segundo ele, com a chegada do verão o nível das águas do rio Iaco vem diminuindo constantemente, fator que, de certa forma, dificulta a captação.

“Por enquanto, a situação está normalizada na questão do abastecimento. Entretanto, com esse verão forte todos os dias temos que mudar a captação de água de posição. Recomendamos que os moradores evitem o desperdício para que possamos atravessar esse período sem ter problema de desabastecimento”, salientou.

Em Sena Madureira, a Saneacre mantém sua captação de água exclusivamente no rio Iaco, por isso, à medida em que o rio seca as dificuldades aumentam para manter o fornecimento aos consumidores.