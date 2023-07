Embrapa abre vagas com bolsas de até R$ 5 mil no Acre; veja como se inscrever

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) abriu inscrições para seleção de bolsistas da área de estímulos à inovação. As bolsas vão de R$ 2,5 a R$ 5 mil.

As vagas são para profissionais dos cursos de Comunicação, Engenharia Florestal e Engenharia Agrônoma e a carga horária é 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, através do formulário disponível no link https://funarbe.org.br/selecao-de-bolsistas/, com informações curriculares, e enviar para o e-mail [email protected], com o Currículo Lattes anexado, até as 23h59 do dia 9 de julho.

A Embrapa Acre também está com vagas abertas para estudantes de Economia ou Administração. A carga horária é de 20 horas de trabalho semanais, e o candidato deve residir em Rio Branco e ter disponibilidade de fazer viagens de campo pela capital e pelo interior do Acre.