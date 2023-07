Empresária e influencer Rogeria Rocha lança coleção com inspiração country para Expoacre; FOTOS

A loja Ela, da empresária Rogeria Rocha está recheada de novidades com inspiração na maior feira de agronegócios e entretenimento do Acre, a Expoacre 2023.

Em contato com a coluna Douglas Richer, Rogeria Rocha revelou que as peças são únicas e selecionadas: “É a nossa primeira coleção para a Expoacre, tive o cuidado de escolher as peças com carinho para minhas clientes. Todos os modelos são únicos e exclusivos”, disse a influenciadora.

A nova coleção com inspirações da cultura country, especial para a Expoacre 2023, consagra a loja ‘Ela’ referência para quem busca opções de modelos para o evento. Além dos tamanhos slim, a loja também conta com modelos no tamanho plus size.

Veja alguns modelos cedidos para nossa coluna: