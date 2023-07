Empresário morre após sofrer descarga elétrica em cima do telhado da própria residência em Rio Branco

O empresário do ramo de refrigeração Maik Ribeiro Barros, de 36 anos, morreu vítima de descarga elétrica em cima do telhado da própria residência na tarde deste domingo (2), na rua Valdomiro Lopes, no bairro Geraldo Fleming, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Maik estava arrumando uma fiação elétrica em cima da residência dele, porém, ao tentar colocar um cabo de energia elétrica de 220 volts, a vítima recebeu uma descarga elétrica e caiu sobre uma cobertura de alumínio. Ele não utilizava equipamentos de proteção individual (EPI) para manusear o cabeamento.

Ao ver Maik recebendo a descarga elétrica, a esposa do empresário pediu ajuda a populares que desligaram o padrão e subiram para fazer uma massagem cardíaca na vítima.

Uma mulher que prestou os primeiros socorros na vítima chegou a relatar à reportagem que Maik ainda chegou a ser estabilizado, porém, o pulso dele foi caindo aos poucos e ele ficou desacordado.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado e prestou os atendimentos necessários, sendo preciso também acionar o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) que foi ao local e ajudou os socorristas do Samu com as massagens cardíacas. Após 1 hora e 10 minutos de muita massagem e aplicação de adrenalina, Maik não resistiu e morreu.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil como morte acidental.