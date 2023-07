Encontro marcado pela internet termina com tentativa de latrocínio em Rio Branco

Pedro Henrique da Silva Miranda, 32 anos, foi vítima de um roubo e ferido com tiros, após marcar um encontro amoroso pela internet na noite desta segunda-feira (10), em uma praça localizada na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Quinze, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Pedro Henrique havia marcado um encontro amoroso na praça do bairro Cidade Nova, quando foi surpreendido por dois assaltantes que estavam em uma motocicleta e abordaram a vítima. Durante o assalto, o homem acabou sendo ferido com dois tiros, sendo um no abdômen e outro no braço. Após a ação, os bandidos fugiram levando carteira, dinheiro, capacete e a moto de Pedro.

Para não morrer, a vítima correu da Praça da Cidade Nova até uma lanchonete e pediu ajuda. Populares ajudaram a vítima e acionaram a Polícia Militar e uma ambulância.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Pedro ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características dos bandidos e, em seguida, fez patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), que são investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), não foram acionados até a publicação desta matéria.