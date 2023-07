Enquete Rainha Expoacre ultrapassa 700 mil votos e entra na reta final; VOTE JÁ

Está faltando três dias para encerrar a enquete para descobrir qual candidata merece ganhar o título de Rainha do Rodeio da Expoacre. O jornalista Douglas Richer, juntamente com o site ContilNet, revelaram na tarde desta sexta-feira (21) que a enquete já contabiliza 704,687 votos.

Dezesseis candidatas concorrem a enquete que se encerra dia 23 de julho, às 12h, no dia do evento. Na tarde do dia 23/7, o resultado será oficialmente divulgado. Pelo segundo ano consecutivo, o jornalista Douglas Richer organiza a enquete “Rainha Popularidade Expoacre”, que é eleita pelo voto popular no site ContilNet.

O jornalista conta com o apoio do portal ContilNet para premiação que será feita em dinheiro, faixa, roupas e procedimento estético. Entre os parceiros, Douglas Richer também conta com o apoio do cirurgião plástico Guido Vilhamor, da empresária Rogéria Rocha da loja Elas, dos empresários Leuda Mendes e Nilson Areal, da loja Empório da Moda, e também da loja 268 dos empresários Rogério e Maze Sales. Em breve, os detalhes da premiação serão divulgados pelo jornalista Douglas Richer.

Veja fotos:

Ressaltamos que o resultado não interfere e nem tem vínculo com a competição oficial, que tem a organização dos colunistas Gigi Hanan, Roberta Lima e Expoacre. A campeã do concurso Rainha da ExpoAcre 2023 será divulgada no evento que acontece no domingo (23), na frente do Palácio Rio Branco.

Agora é hora de focar na votação. Chama os amigos, colegas, e vamos eleger a candidata que merece ganhar a Expoacre, a nossa “Rainha Popularidade Expoacre” do ContilNet.

Josuele Castro Thais Aruna Maiane Sobrinho Lohana Martins Juliane Lima Anielly Veloso Giuliana Tabosa Deja Aguiar Cristina Filgueira Quinberli Silva Sarah Cristinny Roméria Costa Dayelli Nolasco Ana Clara Ray Geruza Andreina Castro Resultados Votar

VOTE À VONTADE NAS CANDIDATAS ABAIXO: