Entenda a relação de Xuxa e Sérgio Malandro, citada em documentário

Um dos convidados de Xuxa, o Documentário, lançado nessa quinta-feira (14/7), no Globoplay, Sérgio Malandro tem uma relação de mais de 40 anos com a Rainha dos Baixinhos. No primeiro episódio da produção, Xuxa chegou a dizer que foi criada com o humorista e que, por isso, falava muitas gírias no início do carreira.

Os dois se conheceram no final da década de 1970, enquanto Xuxa ainda trabalhava como modelo e ele sonhava com a oportunidade de brilhar na televisão. Em entrevista recente ao Gshow, Malandro diz que eles combinaram que quem fizesse sucesso devia “puxar o outro”.

“Frequentava a casa dos pais dela lá em Marechal Hermes, era longe. Uma vez, a gente foi de moto e ela parou. Virei para ela e falei: ‘Xuxa, desce aí e me ajuda a empurrar.’ Ela ficou assustada e falou que nunca tinha empurrado uma moto antes. Foi só assim que deu jeito e a gente conseguiu chegar lá”, conta, aos risos.

“Nesse mesmo dia eu não consegui voltar para casa, porque a moto estava muito quente, não funcionava. E eu tive que dormir lá, dormi no quarto dos irmãos dela, sempre fui muito bem recebido pela família.”

Romance?

Xuxa e Sérgio Mallandro também já foram um casal — mas só na ficção. As cenas de romance de Lua de Cristal, protagonizado pela dupla, ficaram apenas no filme.

“Nossa relação sempre foi muito de irmão. A gente cuidava muito um do outro. Só que eu até tentei algo com a Xuxa, mas como ia competir com o Pelé, Ayrton Senna e Luciano Szafir? A concorrência era pesada. Aí, eu desisti e aceitei. E não foram só eles: a Xuxa teve uma coisa lá com o filho do Kennedy [F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.]. Até o Michael Jackson queria ter um filho com ela. Eu ia adorar ser tio do filho do Michael Jackson, imagina só?”, disse ele ao Gshow.