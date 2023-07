Equipe comemora os 28 anos de Marília Mendonça com vídeos exclusivos

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, após um acidente aéreo, mas o legado dela continua vivo até hoje. Prova disso é que, dois anos após a tragédia, a equipe da cantora publicou uma série de vídeos exclusivos nas redes sociais da cantora para comemorar o dia em que ela completaria 28 anos de idade.

“Feliz aniversário, rainha Marília Dias Mendonça”, legenda o vídeo. Nas imagens, é possível ver diversos momentos da vida da cantora, que a mostram desde criança, até os primeiros passos na música e a relação com o filho Léo.

“Hoje completa 28 anos da chegada daquela que vem para reescrever a história. Um fenômeno raro que os livros trazem na página dos eternos”, diz uma passagem da publicação.

Confira o vídeo completo clicando aqui.

Nos comentários da publicação, diversos fãs de Marília Mendonça deixaram um recado para a cantora. “A maior de todas. Feliz aniversário, minha linda”, escreveu uma usuária. “Deveria ser proibido por Deus os filhos irem antes dos pais, saudades dessa voz e das letras, Marília a maior cantora que já existiu, um fenômeno”, elogiou outra.

Dona Ruth consola Léo, filho de Marília Mendonça

Léo, filho de Marília Mendonça, apareceu tristinho em um vídeo compartilhado por sua avó, Ruth Moreira. Nas imagens, eles se abraçam emocionados. “A gente se consolando e a saudade aumentando. Amor do amor da minha vida”, escreveu em seu perfil do Instagram.

Prestes a completar 4 anos, o menino teve de aprender a lidar com a perda da mãe, que faleceu em 2021, num acidente de avião. Ele é fruto do relacionamento com Murilo Huff, com quem a cantora ficou por quase cinco anos.