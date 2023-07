Equipes da OAB/Acre disputam Jogos da Advocacia Nacional em Goiânia

As equipes de futebol, vôlei, beach tennis, futevôlei, jiu-jitsu, tiro esportivo, sinuca, natação, xadrez e corrida, no feminino e masculino, da OAB/Acre disputam entre os dias 3 e 8 deste mês, em Goiânia, Goiás. A delegação será formada por dirigentes, comissões técnicas e atletas.

“Foi realizado um bom período de preparação em todas as modalidades. Todos estão bem confiantes em boas campanhas”, comentou Delmerson Abreu, atleta do futebol.

Futebol quer título

O técnico Paulo Roberto Oliveira acredita na sequência do trabalho realizado com as equipes de futebol. “Temos jogado várias competições nacionais nas últimas temporadas. As campanhas são boas, mas queremos coroar com títulos”, afirmou o treinador.

Presidente desta importância

A presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAC), Laura Cristina Lopes, destacou a importância da realização dos Jogos com a inclusão de muitas modalidades como beach tennis e jiu-jitsu.

“Estou com muito orgulho de termos os advogados acreanos na disputa dos Jogos. Sou um atleta da natação, sempre fui, e o espírito de competição neste momento aflora. Queremos muitas medalhas de ouro”, declarou Laura Cristina Lopes.

Acre terá mais de 67 atletas nas disputas de mais um evento nacional/Foto CAAC