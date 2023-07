Rainha do Rodeio da Expoacre 2023 reúne centenas de pessoas no Palácio Rio Branco; FOTOS

A escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre 2023 acontece na noite deste domingo (23) e deu o pontapé inicial na programação da maior feira agropecuária do estado.

Centenas de pessoas se reuniram em frente ao Palácio Rio Branco para acompanhar a escolha daquela que irá carregar o título durante toda a feira.

O secretário de governo, Alysson Bestene, falou sobre a expectativa para o início da Expoacre 2023, que começa com a cavalgada, no sábado (29). “Estamos dando o ponta pé inicial para a cavalgada, que abre a Expoacre. Nossa expectativa é de um público maior a cada ano, estamos buscando fazer a maior feira de todos os tempos”, disse.

Roberta Lima, uma das organizadoras da escolha da Rainha do Rodeio, destacou a expansão do concurso para outros municípios do estado. “Neste ano resolvemos expandir o concurso, além das 10 meninas que foram escolhidas na seletiva, nós temos seis do interior do estado”, contou.

AO VIVO NO YOTUBE E TV RIO BRANCO:

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

Confira quem marcou presença no evento: