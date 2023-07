Escritoras e jornalistas do Acre se unem para lançar antologia e divulgar obras

A Filmoteca acreana foi palco de uma explosão de palavras que brotaram na noite desta sexta-feira (30) , quando a Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB), coordenação Acre, reuniu suas associadas para dar posse a 11 novas integrantes. O evento também marcou o lançamento da antologia organizada pela direção nacional da Ajeb, “Originárias: A força criativa do legado feminino” e que tem a participação de três acreanas: a escritora Edir Marques, a jornalista Silvania Pinheiro e a socióloga Elisângela Pontes.

A Associação também fez o anúncio do edital da coletânea acreana “Letras de Mulher”, aberto à participação das Ajebs de todo o Brasil.

“Para nós é uma honra perceber as novas narrativas sendo escritas, vividas e celebradas. Estou muito feliz de ver tanta gente talentosa se juntando a nós, em um esforço tão bonito que é o da divulgação da literatura e do jornalismo literário” disse a presidente da Ajeb no Acre, jornalista Socorro Camelo, em seu discurso.

“ Tenho certeza que hoje estão aqui as pessoas que, como eu, acreditam que o coração pode ser deslocado para a pontinha dos dedos. Formamos uma rede feita de palavras. Criamos e publicamos, mesmo em um país machista, racista e homofóbico. Às vezes, escrevemos com leveza, em outros momentos, somos mulheres pesadas, porém seguimos firmando a nossa escrita” ressaltou a jornalista.

A escritora Edir Figueira Marques de Oliveira, vice-presidente da Ajeb e umas das que participam da antologia “Originárias”,elogiou o evento e a organização e incentivou as escritoras acreanas a participarem da nova coletânea que está sendo organizada. “O mês junino encerrou-se com um lindo evento repleto de lindas e talentosas mulheres que se reuniram, através da AJEB, sob a coordenação da jornalista Socorro Camelo, que preparou com esmero a posse das associadas, num ambiente concorrido e seleto, no auditório da Filmoteca da Biblioteca Pública”. Edir que tem seis livros lançados e já participou de várias antologias nacionais e internacionais, falou sobre a importância da palavra para as mulheres.

Edir ressaltou a importância da participação das acreanas na antologia nacional. “Elisângela e Silvânia escreveram com muita propriedade e são textos maravilhosos e que falam do que é original e autentico”. A antologia “Originarias”, lançada ontem no Acre, reuniu textos de 80 mulheres e foi organizada pela presidente da Ajeb nacional, a escritora mineira Irislene Morato.

A noite contou também com a declamação da expressiva Concita Maia que declamou duas poesias de autoras acreanas. A nova amebiana Francis Mary falou em nome das demais empossadas , sobre a palavra, que segundo ela é “o instrumento mais poderoso de jornalistas e escritoras para transformar o mundo com sua mensagem de amor”.

Animada pelo violão do músico Antônio Castro, a jornalista Wania Pinheiro cantou o xote do Maconheiro, recordando a atuação de sua saudosa mãe, a Dama do Forró, sobre quem a irmã, jornalista Silvania Pinheiro, escreveu e publicou uma excelente crônica na coletânea Originárias.

“A oportunidade de escrever sobre a minha mãe e seu legado tem um valor imensurável para mim e minha família” disse Silvania, que é mestre em Literatura e sua dissertação do mestrado foi também sobre a mãe, a Rainha do Macauã.

O que é a AJEB

A AJEB é uma associação nacional criada em 1970, no Rio de Janeiro e hoje tem coordenadorias em quase todos os estados do Brasil .

Além da divulgação da literatura, do incentivo à escrita, a AJEB tem como foco o jornalismo inclusivo voltado aos interesses do Acre.

A Associação é centrada em dar visibilidade às mulheres que não tem um espaço de expressão e que querem compartilhar suas histórias, experiências e perspectivas através da escrita. Para se associar ou ter acesso a coletânea “Originárias” basta entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

Veja mais fotos do evento: