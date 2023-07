Espaço empreendedorismo feminino reúne 15 movimentos na Expoacre 2023

Um dos espaços que registrou grande presença de público na primeira noite da Expoacre 2023 foi o Empreendedorismo Feminino, um local onde um grupo de 15 movimentos de mulheres empreendedoras de todo o estado se reune para mostras seus trabalhos.

O espaço foi pensado e organizado por Lidiane Cabral e Denila Soares, co-fundadoras do coletivo Elas Fazem acontecer, Patrícia Dossa, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, e Edmirk Herculano, fundadora da Rede de Empreendedorismo Materno e Vice apresidente do Conselho da Mulher Empreendedora.

Edmirk revelou que o local é a realização de um sonho. “Esse ano decidimos juntar todos os movimentos de empreendedorismo feminino, para que a gente conseguisse um espaço mais adequado e a altura das nossas mulheres. Nós estamos aqui hoje realizando um sonho, que é um marco, estarmos participando da Expoacre com um espaço exclusivo”, destacou.

O stand reúne diversos produtos em um só lugar, desde o artesanato, roupas a alimentos. Lidiane Cabral conta que o espaço já tem sido um sucesso.

“Aqui o público vai encontrar um lugar acolhedor, com mulheres guerreiras, mães, dentre outras. Já está sendo um dos melhores anos, é um marco histórico estarmos aqui, e principalmente de visibilidade e de militância política”, ressaltou.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: