Especial rock nacional acontece neste sábado, em Rio Branco; veja o local

Os acreanos que são amantes do Rock Nacional terão a chance de ouvir os maiores sucessos cantados pelos artistas neste sábado (15), a partir das 17 horas, na A Casa do Rio, na rua Barbosa Lima, no bairro da Base, em Rio Branco (AC).

O valor do ingresso antecipado será de R$ 15 e no dia da apresentação R$ 20,00. Quem ficará responsável por tocar as músicas é a DJ Cau Bartholo.

A apresentação vai contar com músicas do: Biquíni Cavadão, Charlie Brown Jr., Frejat, Humberto Gessinger, Marcelo Falcão, Pitty e dentre muitas outras.