Estadão diz que vereadores no Acre aprovam ‘penduricalho’ de R$ 1,5 mil em auxílio

Os vereadores de Tarauacá, no interior do Acre, receberão auxílio-alimentação de R$ 1.550 por mês. Do dia 13 de julho foi aprovada a lei garantindo o valor para os 11 parlamentares. Já nesta terça-feira (18), foi sancionada pelo prefeito Raimundo Maranguape de Brito e publicada no Diário Oficial do município.

O site Estadão repercutiu a aprovação da lei, que custará R$ 205 mil por ano aos cofres públicos, e chamou o auxílio de penduricalho.

O site destaca, ainda, que o município tem um dos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixos do país, de 0,539, ocupando a 5332ª posição.

Tarauacá tem aproximadamente 43 mil habitantes e fica a 380 quilômetros de Rio Branco. Atualmente, o salário do vereador na cidade é de R$ 7.600.

“Os vereadores de Tarauacá seguem o caminho dos colegas da Câmara de Rio Branco, que instituiu, em maio deste ano, o pagamento de R$ 1,5 mil de auxílio-alimentação e R$ 2,5 mil de auxílio-saúde para seus vereadores”, diz um trecho da reportagem do Estadão.

O site nacional tentou ouvir a Câmara, mas não obteve respostas.

Confira o decreto na íntegra: