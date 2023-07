“Estado de direito mais próximo das pessoas”, diz Gladson em posse de nova procuradora do Estado

O governador Gladson Cameli participou, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, da posse da nova procuradora-geral do Estado, Janete Melo d’Albuquerque Lima na noite desta segunda-feira (17), no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco (AC).

Durante o evento, o Chefe do Executivo Estadual reafirmou o respeito pelas instituições de Estado e discorreu sobre a sua escolha. “Na minha avaliação, triplica mais a minha responsabilidade, que é uma mulher assumindo o comando da Procuradoria Geral do Estado. É o compromisso do executivo, o respeito às instituições, a valorização de cada procurador, de cada servidor, porque nossa procuradoria tem tido papel fundamental, tanto na época da pandemia, no nosso dia-a-dia, porque esses guerreiros, homens e mulheres, que tem nos ajudado a movimentar a máquina”, disse o governador.

Gladson falou ainda que todos os procuradores que passaram, deixaram suas marcas e legados. “A gente vai continuar com todos os nossos projetos, em respeito às instituições, valorização e a reestruturação de toda máquina governamental, porque o estado de direito tem que estar mais próximo das pessoas. A doutora Janete tem todo o meu respeito”, afirma.

O governador participou de toda solenidade de posse da nova procuradora-geral, inclusive da celebração com o padre Paulo, convidado para um momento especial de espiritualidade com Janete.