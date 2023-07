Estudantes devem perder bolsas com fechamento da U:verse e fazem protesto

O Centro Acadêmico U:verse encerrou as atividades no último 30 de junho e, com isso, os acadêmicos receberam a proposta de transferência para outra faculdade de Rio Branco. Segundo a instituição, a decisão foi motivada pela crise causada pela pandemia da Covid-19, que causou uma grande evasão de alunos, o que inviabilizou a continuidade das atividades.

Um dos alunos, Walisson Dias, do curso de Direito, denunciou ao ContilNet que em torno de 150 alunos bolsistas do Programa Universidade Para Todos (Prouni) vão perder suas bolsas de 50% e 100%. “Nós saímos de uma reunião com o reitor da Estácio e fomos informados de que os bolsistas vão perder as bolsas, mas foi oferecido um desconto diferente”, disse.

Walisson disse que em torno de 22 alunos realizaram um protesto contra a situação, antes da reunião com o reitor da instituição, na tarde desta terça-feira (18).

“Quando o Centro Universitário fechou, nós tivemos a informação que aconteceria o fechamento da Instituição e que aconteceria a transferência assistida para a Estácio, a migração dos alunos, tanto Prouni, quanto FIES e Sisu. Ao chegarmos hoje aqui na Estácio, foi informado para nós que os alunos Prouni não teria aceitação da bolsa 100% e quando chegamos aqui foi oferecido uma bolsa de desconto. Nós perdemos nossas bolsas e a Estácio estaria oferecendo uma bolsa de desconto”, disse Walisson Dias.

Segundo o acadêmico, para os bolsistas com 100% do Prouni, foi oferecido bolsa de 70% de desconto para o curso de direito, com valor de R$ 471,58 com base na grade atual.

O Ministério Público do Acre (MPAC) convocou uma reunião com o Centro Universitário U:Verse, em Rio Branco, para acompanhar os procedimentos legais que estão sendo adotados com os alunos que estudavam na instituição.

Quando a instituição anunciou o fechamento, foi feito o comunicado que os alunos seriam transferidos para o Centro Universitário Estácio de Rio Branco (Unimeta). A transferência deve ocorrer a partir desta semana, informou o reitor em exercício.