Estudantes do Acre apresentarão projeto em festival de robótica no Rio de Janeiro

A equipe Jungle, composta por estudantes ensino médio da instituição de Serviço Social da Indústria no Acre (Sesi-AC), vão apresentar o novo projeto de automobilismo em miniatura, realizado no programa de educação tecnológica e empreendedora do colégio em um evento de robótica no Rio de Janeiro. O evento ocorre entre os dias 2 e 5 de agosto, na escola Sesi do Rio de Janeiro.

No evento, os estudantes vão competir na modalidade f1 In Schools, onde criam um protótipo de equipe de fórmula 1, e competem em corridas com miniaturas de carros desenvolvidos por eles.

A equipe é composta por seis alunos, sendo eles, os jovens Antonio Eduardo de Lima Araújo (piloto), Isabele Fonteneles Cavalcante (social mídia e intercâmbio), Leonardo Neder de Faro Freire Filho (engenheiro de manufatura), Gustavo Henrique Araújo da Silva (engenheiro-chefe de produção), Elaine Vitória Gondim Moura Oliveira (marketing), e Ana Clara Verçoza D’albuquerque (mídias).

Além do projeto de engenharia, os alunos também possuem uma startup, com capital de giro, plano de marketing, e gestão de custos. A empresa é fundamental para a competição, em que os grupos também precisam apresentar projetos sociais executados por elas.