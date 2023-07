Estudantes do Acre vão disputar torneio de robótica no Rio de Janeiro

Estudantes do Acre vão embarcar para o Rio de Janeiro no início de agosto para competir no Festival SESI de Robótica Off Season. O estado será representado pela equipe Jungle, do Centro Educacional Marília Sant’ana, em Rio Branco. Realizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) nacional, o evento ocorre entre os dias 2 e 5 de agosto na Marina da Glória, na capital do RJ.

O torneio vai reunir 90 equipes, com 6 a 10 integrantes cada, de 24 estados brasileiros. Os estudantes, do Novo Ensino Médio, competem em uma das três modalidades: F1 in Schools, FIRST Tech Challenge (FTC) e FIRST Robotics Competition (FRC).

A equipe Jungle – que tem como integrantes os alunos Antonio Eduardo Souza, Isabele Fonteneles Cavalcante, Leonardo Neder de Faro Freire Filho, Gustavo Henrique Araújo da Silva, Elaine Vitória Gondim Oliveira e Ana Clara Verçoza D’Albuquerque, e a professora Patrícia Cavalcante como técnica – disputa o F1 in Schools, em que estudantes de 9 a 19 anos modelam e constroem um carro em miniatura de Fórmula 1, que corre em uma pista reta de 20 metros impulsionado por um cilindro de CO2. Apesar da corrida ser o ponto alto da competição, não é só a velocidade que conta.

Eles também são avaliados pelos diversos recursos que utilizam para projetar, modelar e testar os protótipos semelhantes aos carros de corrida da Fórmula 1, pelo plano de marketing e gestão financeira da escuderia, além de projetos sociais com a comunidade.