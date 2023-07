Estudo mostra como o Bolsa Família mascara o desemprego

Exato. E houve um aumento expressivo. Hoje, por exemplo, uma mulher com dois filhos pequenos recebe R$ 900,00 reais. São R$ 600,00 do Bolsa Família, mais R$ 150,00 por criança. Isso dá quase 70% do salário mínimo.

Quais outros dados apontam para a relação entre o programa e a queda da taxa de participação no mercado de trabalho?

Constatamos também que os grupos sociais que mais contribuíram para a queda da taxa de participação do mercado de trabalho foram as pessoas com menor renda e grau de escolaridade. Justamente, os que participam do Bolsa Família.

Com a queda dessa taxa, quantas pessoas deixaram de trabalhar?

Nós estimamos que esse número esteja entre 3 milhões e 4 milhões de pessoas.

Além do aumento do benefício, o que mais pode ter contribuído para a saída dessas pessoas do mercado de trabalho?