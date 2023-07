Estudo revela que pássaros se “divorciam” por traição e promiscuidade masculina

Não é só no mundo dos humanos que traições resultam em divórcio. Uma pesquisa publicada na revista Proceedings of the Royal Society B relatou que os pássaros da mesma espécie também passam por esses problemas nos relacionamentos.

Conduzido por pesquisadores da China e da Alemanha, o estudo mostrou que 90% das espécies de aves geralmente têm um único companheiro durante pelo menos uma estação de reprodução.

No entanto, algumas aves monogâmicas mudam para um parceiro diferente para uma estação de reprodução subsequente, apesar de seu parceiro original permanecer vivo. Esse comportamento é chamado de “divórcio”.

A pesquisa elenca dois fatores principais envolvidos no divórcio em uma ampla gama de espécies de aves: promiscuidade masculina e migrações de longa distância. Eles afirmam ainda que as taxas de “separação” para 232 espécies de aves com dados de mortalidade e distâncias de migração é notavelmente alta.

A equipe também descobriu que espécies com distâncias de migração mais longas tinham taxas de divórcio maiores.

“Após a migração, os pares podem chegar ao seu destino de forma assíncrona, levando a uma situação em que a chegada antecipada pode acasalar com um parceiro diferente, resultando em um ‘divórcio’. A migração também pode levar a pares pousando em diferentes locais de reprodução, causando ‘divórcio’ devido à perda acidental.”