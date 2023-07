Everton Lima faz ajustes e define titulares do São Francisco

O técnico Everton Lima comanda um treinamento coletivo na tarde desta quinta, 6, no Carlos Simão, e vai definir os titulares do São Francisco para a partida contra a Tuna Luso.

A partida pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D será disputada no domingo, 9, às 13 horas (hora Acre), no estádio Francisco Vasques, em Belém, no Pará.

“Teremos mais um treinamento importante. Vamos jogar contra um time de muita qualidade e é fundamental entender a maneira de atuar”, comentou o treinador.

Daniego confirmado

Everton Lima confirmou a volta do atacante Daniego ao time titular contra a Tuna.

“O Daniego deixou o time por causa de cartão. Ele muda a maneira da nossa equipe jogar e será uma peça importante em Belém”, avaliou Everton Lima.

Embarque na madrugada

O elenco do São Francisco embarca na madrugada desta sexta, 7, para Belém. A equipe Católica precisa ganhar fora de casa para manter as chances de classificação.