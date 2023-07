Ex-assessor da OceanGate diz que tripulantes do Titan souberam de problema antes de implosão

“O relatório que recebi imediatamente após o evento — muito antes da identificação do problema — foi que o submarino estava afundando a cerca 3.500 metros”, disse McCallum a The New Yorker.

Ele descreve que o submersível “perdeu peso”, fazendo com que o mergulho fosse abortado. Em seguida, porém, a nave perdeu comunicação com a nave-mãe. McCallum é cofundador da empresa de expedição de aventura EYOS Expeditions e já conduziu mergulhos ao Titanic e a outros pontos do fundo do oceano.

Segundo a publicação, porém, ele usa submarinos projetados para atingir profundidades de até 5,8km e, diferente do OceanGate, foi aprovado para atingir profundidades extremas pela DNV, entidade marítima que regula o serviço.

Negligência, ‘apetite pelo risco’, expertise das vítimas O desaparecimento do submersível foi precedido por uma série de erros e condutas imprudentes por parte da fabricante. Um ex-funcionário da OceanGate alertou para problemas de “controle de qualidade e segurança” do Titan, em 2018, e o perigo de o veículo atingir águas mais profundas por conta da pressão. Além disso, a OceanGate ignorou um alerta sobre a “abordagem experimental” feito numa carta assinada por 38 empresários, exploradores de águas profundas e oceanógrafos, em 2018.