Ex-marido de Simaria se desespera com pensão de R$ 34 mil

Vicente Escrig, ex-marido de Simaria, revelou que não tem condições de pagar a pensão dos filhos exigida pela Justiça. Durante entrevista ao Domingo Espetacular, ele contou que precisa arcar com uma pensão de R$ 34 mil.

“Nunca vou deixar de passar grana para os meus filhos, mas você conhece alguma criança que consuma R$ 34 mil por mês? Vou para a cadeia, mas não vai ser de forma anônima.”

Apesar da decisão judicial, Escrig afirma que a parte mais difícil da separação com Simaria foi ficar longe dos seus filhos. “Quando você recebe ligações do seu advogado comunicando que, a partir de hoje, seu filho não vai mais dormir em casa, eu me emociono porque você tem que assumir o lance de chegar nos seus filhos e explicar, dar uma explicação fantástica ou leve”, desabafou.

Giovanna, filha mais velha do ex-casal, completará 11 anos no próximo dia 30, e Vicente Escrig chorou por ser o primeiro aniversário que passará longe dela. “Vai chegar uma hora que a gente vai se reencontrar, refazer nossas brincadeiras. Sinto muita saudade de vocês”, mandou em recado.