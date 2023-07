Exclusivo: empresário Duduca Nunes mostra rosto do novo neto pela primeira vez; FOTOS

Feliz da vida, o empresário Duduca Nunes, compartilhou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet os primeiros cliques do seu novo netinho, João Nunes Neto que nasceu no dia 20/07, na última quinta-feira.

João Nunes Neto é o segundo filho do casal Katherine Teodoro e João Nunes Júnior, aumentando a família com quem vai dividir a casa e as brincadeiras com a irmã mais velha, Maria Gabriela, a primeira filha do casal.

A chegada de João Nunes Neto ficou por conta da médica e titia Dra. Maria Júlia, que foi a obstetra responsável que atuou no parto. Entre os cliques, a titia e a vovó Maria Lúcia e a titia Maria Júlia paparicando o novo membro da família.

Duduca é um dos maiores empresários de Sena Madureira, e hoje compartilha o comando das empresas com a família. Veja os primeiros cliques de João Nunes Neto: