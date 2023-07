Expoacre 2023 contará com Oca Indígena; saiba mais

A Expoacre 2023 inicia no próximo sábado (29), neste ano, a feira trará diversas novidades em estrutura, comércio, entretenimento e novos espaços, um desses é a Oca Indígena.

Em entrevista ao ContilNet, o secretário de turismo, Marcelo Messias, revelou que o novo espaço levará para dentro da feira um pouco da cultura indígena no estado:

“Nesse espaço vamos ter danças, artesanatos e tudo mais da cultura indígena do nosso estado. Tenho certeza que vai ser um espaço muito interessante e muito visitado”, ressaltou.

A Expoacre 2023 é a maior feira agropecuária do estado do Acre e acontece entre os dias 29 de julho e 6 de agosto. Com mais de R$ 10 milhões em investimentos, a exposição promete gerar renda e aquecer a economia acreana.

Além disso, esta edição da feira contará com muito entretenimento, em especial com shows nacionais e gospel.

Confira a agenda de atrações:

Evoney Fernandes – 29 de julho

Nattanzinho – 30 de julho

Lucas Agostinho (Noite Gospel) – 31 de julho

Mari Fernandes e Zé Vaqueiro – 2 de agosto

Lançamento da Semana da Juventude – 4 de agosto

MC Kelvin – 5 de agosto

Zé Neto e Cristiano (encerramento) – 6 de agosto

