Expoacre 2023 tem espaço geek com lojas e cosplay; conheça

A Expoacre 2023 é a maior feira de negócios do Acre e por isso, diversos nichos esperam pelo evento para participar da exposição. Neste ano, a Associação dos Nerds do Acre (Anac) preparou um espaço para lojas do segmento geek, nerd, gamer e kawaii.

De acordo com Eduardo Madeira, proprietário da Tenpo Mokuzai, uma loja voltada para jogos de tabuleiros e cartas, a Anac trouxe o espaço mais voltado para o geek, visto que o Espaço Gamer foi feito pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. “A gente só agregou os trabalhos. E hoje nós trouxemos tudo, desde os acessórios, os jogos e a expectativa é boa”, disse.

Já Ana Karolina Mesquita, proprietária da Akame Store, voltada para os nerds, com colecionáveis, mas também com acessórios para usar no dia a dia, tanto de personagens como da temática kawaii.

Segundo Ana, além disso, haverá produtos divertidos, também há itens de papelaria. “Você vai encontrar também produtos divertidos, também temos itens de papelaria, também nesse ramo mais fofinho que a gente traz, principalmente a gente trabalha muito com a linha da Hello Kitty, faz muito sucesso e a gente também tem pelúcia e tudo de tudo um pouquinho”, disse.

Para Ana, as expectativas são as melhores, pois a Expoacre é o maior evento do estado. “Não é o nosso ramo, especificamente do agro, mas a gente já está tendo boas vendas. Então, a gente está com expectativa lá em cima”, explicou.

Ana também comentou sobre a importância de trazer a cultura japonesa e coreana, além do anime. “Muita gente gosta, tem gente que começa a gostar disso, também a praticar a língua, aprender e estimular também os jovens a sair se divertir, vir a Expoacre. Então, eu acho muito legal a gente ter um espaço aqui, principalmente em frente à Arena Game, que é o nosso nicho. E de qualquer forma, não vem só o público voltado ao agro, vem famílias, com seus filhos, que também é o nosso público-alvo”, finalizou.