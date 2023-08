Expoacre: 3ª noite tem show gospel nacional e transmissão do ContilNet; confira

A Expoacre entra no seu terceiro dia de Feira e traz novidades para o público cristão. Marcado para acontecer nesta segunda-feira (31), o show do cantor gospel Lukas Agustinho é uma iniciativa do gabinete da vice-governadora Mailza Assis.

O evento terá ainda os pré-shows realizados pelas igrejas Nova Aliança Church e Miload/Dime Passos.

A Feira segue ainda com uma vasta programação nos stands institucionais de várias pastas do Governo e de empresas privadas.

O ContilNet, em parceria com a Sans Filmes, TV Rio Branco, Sicredi e Sem Fronteiras, continua fazendo a maior cobertura da Expoacre 2023. A transmissão ao vivo de tudo que acontece na maior feira agropecuária do Acre, começa a partir das 21h no Youtube e Facebook do ContilNet e na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, no canal 8.1.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DESTA SEGUNDA-FEIRA: