Expoacre: Governo decide aumentar efetivo de segurança na cavalgada

Em entrevista ao ContilNet, na manhã desta quarta-feira (12), o secretário de estado de governo, Alisson Bestene revelou que neste ano, a Cavalgada da Expoacre 2023, que acontece no dia 29 de julho, terá segurança reforçada.

Além de ter um efetivo da Polícia Militar atuando durante todo o evento, o governo também irá aumentar a quantidade de seguranças privadas. Serão cerca de 150 agentes que acompanharão o público durante o trajeto da cavalgada. No ano passado, o efetivo foi de 30 seguranças.

Alisson afirmou que a ação foi pensada visando garantir o bem-estar das famílias que participarão da festa:

“Além da segurança pública, a organização da cavalgada também vai contar com um efetivo maior de segurança privada. Esse é um pedido do governador Gladson Cameli. É uma festa para as famílias do estado do Acre”, destacou.

As inscrições para a Expoacre 2023 iniciaram no dia 3 de julho e vão até o dia 25, na sede da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Acre (Sete), que fica na Rua Floriano Peixoto, bairro Base, em Rio Branco.

O evento terá a concentração a partir das 6h, na Gameleira, e saída às 8h, pela Avenida Chico Mendes, até o Parque de Exposições Wildy Viana.