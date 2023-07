Expoacre: Governo prorroga inscrições para a cavalgada e anuncia trio com shows especiais

O Governo do Estado, por meio da comissão organizadora da ExpoAcre 2023, divulgou algumas mudanças nesta segunda-feira (24).

A primeira tem a ver com o prazo de inscrição para a cavalgada, que se encerraria nesta terça-feira (25), e foi prorrogado para sexta-feira (28). O horário de inscrição também sofreu alteração e será de 8h às 15h.

As inscrições de animais, quadriciclos e jipes estão sendo realizadas na sede da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), localizada à Rua Floriano Peixoto, nº 470, Centro.

“As pessoas que forem participar com animais devem se inscrever primeiro na Sete, assinar o termo de responsabilidade e, posteriormente, se dirigir ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) para apresentação de exames do animal e emissão da Guia de Transporte Animal (GTA). Quem for participar com caminhonete deve se inscrever na concessionária respectiva à marca do seu veículo”, diz um trecho da nota publicada na Agência de Notícias do Acre.

Para realizar a inscrição, o participante deverá assinar um termo de responsabilidade, devendo cumprir as regras previstas.

A tradicional Cavalgada, que anualmente abre a Expoacre em Rio Branco, será no dia 29 de julho, próximo sábado, com concentração a partir das 6h no Calçadão da Gameleira e saída prevista para as 8h.

Já estão confirmados os artistas locais que vão se apresentar em um trio: Bruna Robert, Vinícius Rodrigues, Luan Lima, Hangel Borges, Eduardo Casseb, Markinhos Araújo, Gil Cantor, Davi Rocha e os Djs Toddynho/AC e Black.