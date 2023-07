FAC define programação das provas da Seletiva do Norte/Nordeste

O departamento técnico da Federação Acreana de Ciclismo (FAC) definiu na manhã dessa quarta, 5, a programação das provas da Seletiva do Campeonato Norte/Nordeste.

A primeira disputa no sábado, a partir das 13 horas, será uma prova de circuito na estrada do Aeroporto. No domingo, 9, pela manhã vai ser realizada a etapa contra o relógio e no período da tarde a corrida de resistência.

“Fechamos toda programação. Agora é realizar o trabalho durante o fim de semana e definir a equipe acreana para a competição”, comentou o presidente da FAC, Tuxauá Marques.

Em agosto

O Campeonato Norte/Nordeste será promovido pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) entre os dias 18 e 20 de agosto em Porto Velho, Rondônia. O evento é um dos mais importantes da temporada 23.

“Teremos alguns dos melhores ciclistas do Brasil em Porto Velho. Essa competição é muito importante para o ciclismo acreano”, avaliou o presidente.