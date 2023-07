FAEA vai formar seleção com 40 nadadores para o Bolpebra

O presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio, confirmou a seleção acreana com 40 atletas para a disputa do Bolpebra de Natação, competição programada nos dias 5 e 6 de agosto em Porto Maldonado, no Peru.

“Teremos atletas de todas as equipes acreanas e a meta é levar um time forte para essa competição inédita”, disse o dirigente

Nos clubes

De acordo com Ricardo Sampaio, os atletas estão realizando os treinamentos nos clubes com os seus treinadores.

“Essa foi a melhor maneira encontrada para termos todos os atletas nas melhores condições. Trazer a equipe para um único local seria bem complicado”, explicou Ricardo Sampaio.

Embarque no dia 4

A delegação acreana formada por 50 pessoas, técnicos e atletas, embarca para Porto Maldonado no dia 4.