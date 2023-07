Família faz homenagem para Aurélio Cruz, ex-secretário de Habitação do Acre

Homenagem para o nosso amado Aurélio

Nesta quarta-feira, 5, completam sete dias que nos despedimos do nosso amado Aurélio. Além de Brasília, haverá missa de sétimo dia às 19 horas, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no centro de Rio Branco.

A dor continua imensa. Nos consola a crença de que um dia nos reencontraremos. E a sua presença marcada nos anos felizes de convivência, com seu amor e dedicação que ficarão para sempre em nossas vidas.

Somos felizes e orgulhosos da bela vida pessoal e familiar por ele construída, assim como somos em relação à sua carreira profissional.

Aurélio Silva da Cruz nasceu dia 11 de julho de 1968, em Rio Branco, capital do Acre. O economiário diligente à família e ao trabalho, passou parte da sua vida em sua cidade natal, local onde se destacou profissionalmente.

Formado em matemática pela a UFAC, pós-graduado em gestão empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas, e também pós-graduado em gestão pública e gestão de negócios, Aurélio foi o primeiro acreano a dirigir a Superintendência da Caixa Econômica Federal no Acre.

Há mais de 30 anos era funcionário de carreira da Caixa. No início de sua ocupação, esse banco era subordinado a uma região com sede em Rondônia. Com a ascensão de categoria, Aurélio ocupou a função de superintendente.

Sua caminhada até ocupar um dos maiores cargos na Caixa foram marcadas por sua competência e habilidade. Estagiou no Banco da Amazônia de 1981 a 1984 e também trabalhou no Banacre, de 1984 a 1989. Exerceu os cargos de gerente e gerente-geral.

Até chegar ao topo da carreira, ganhou diversos prêmios e destaques relacionados à sua habilidade em gerenciar. Foi enviado para trabalhar em agências de diversos estados do país como Rio de Janeiro, Brasília, Pará, Amazonas e Rondônia.

Além de exercer com maestria o cargo de superintendente, também foi conselheiro-titular do Sebrae e de Turismo do Acre, além de outras atividades como membro de colegiados, entidades e programas locais e nacionais.

Antes de residir em Brasília, cidade onde faleceu, operou como secretário de habitação do estado do Acre e desenvolveu atividades na Fecomércio.

Enfim, foi uma brilhante vida.

Nós, sua esposa Rosangela Bardales; filhos Débora e Douglas; nora Nágila; genro Lênio; netos Davi e Helena; assim como demais familiares, lamentamos a sua breve partida. Mas acreditamos que está em paz, junto a Deus. E que um dia estaremos novamente reunidos .

Assina: Família de Aurélio Silva da Cruz