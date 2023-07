Fase municipal dos Jogos Escolares com disputa do Badminton

Será realizada neste sábado, 15, a partir das 8 horas, no Instituto Águia do Saber, no bairro São Francisco, a fase municipal dos Jogos Escolares no Badminton.

Segundo o presidente da Federação Acreana de Badminton (FEACBD), Dyefisson Rogério de Souza, confirmou atletas de 8 escolas nas categorias Sub-14 e 17. “Vamos realizar uma competição inédita com a participação de 19 atletas. Temos uma grande expectativa pelo evento e também pelo crescimento do esporte no Acre”, comentou o presidente.

Criado na Inglaterra

O badminton foi criado na Inglaterra no século XIX e foi inspirado em um jogo praticado na Índia chamado poona. O badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo. É muito popular em países do Oriente como Cingapura, Índia, Indonésia, China, Paquistão, Japão e Tailândia.

Atletas inscritos

Águias do Saber

Guilherme Anjos Malveira

João Pedro Barreto Vandresen

Tarumim Kussimalem Villanueva Caldas

Alice Lauana Luz Nogueira

Rafaela Maria Rodrigues de Paiva

Diogo Feijó

Raymon Amorim da Silva

Guilherme Silva dos Santos

Lourival Sombra

Pedro Camelo Barbosa Neto

Neutel Maia

Arthur Brasil Nascimento

Colégio Tiradentes

João Vitor Ferreira da Silva

Marilda Gouveia

João Victor Marques Pedrosa

Gabriel Sousa de Oliveira

Richarlyson Pinheiro Moura

João Victor da Silva Fidelis

Eduardo da Costa Araújo Sales

Cauane Cruz Meireles

Deborah Leandra Ferreira Cavalcante

Francisca Thamires de Oliveira Lima

Ana Karolina da Silva Moreira