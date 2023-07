Favoritos ao título, Galvez e Santa Cruz fazem estreias no Estadual

A fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 terá mais dois jogos nesta sexta, 28, a partir das 14h45, no Florestão. Galvez e Vasco abrem a programação e no segundo confronto o Santa Cruz enfrenta o Independência.

Galvez quer o título

O Galvez entra para a estreia como um dos principais favoritos à conquista do campeonato.

O técnico Eden Barros poderá contar com elenco completo no primeiro compromisso da competição.

1ª competição

O Santa Cruz disputa o seu 1º Estadual sem a parceria com o Andirá.

O técnico Léo Raches acredita na construção de uma equipe competitiva e a meta é lutar pela taça.

“Estamos jogando as competições desde a última temporada e agora, chegou um novo momento. Esse primeiro jogo vai ser muito importante”, comentou o treinador.

Com equipes de tradição em campo, partidas devem ser bem disputadas/Foto Manoel Façanha