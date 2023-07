Federação de Futebol programa congresso técnico do Estadual Feminino

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) programou para terça, 12, às 16 horas, na sede da entidade, o congresso técnico do Campeonato Estadual de Feminino.

A competição terá sete equipes na disputa e garante a campeã uma vaga nos torneios nacionais em 2024.

“Fechamos as inscrições e o momento agora é para definir fórmula de disputa e a data para o início da competição. Estamos trabalhando com prazos mais longos para que os dirigentes possam se organizar da melhor maneira”, comentou o diretor técnico da FFAC, Leandro Rodrigues.

Equipes na disputa

Assermurb

Atlético

Rio Branco

Plácido de Castro

Galvez

São Francisco

Sena Madureira