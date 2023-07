Federação de Futsal promove congresso técnico do Campeonato Estadual

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) promove nesta sexta (28) às 19 horas, na sede da entidade, o congresso técnico do Campeonato Estadual, competição mais importante da temporada.

“A nossa intenção é promover o Estadual com 12 equipes. Queremos um torneio competitivo e com ginásios lotados”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Sem 2ª Divisão

Segundo Rafael do Vale, o Estadual da 2ª Divisão não será promovido em 2023. “Estamos criando uma oportunidade para as equipes retornarem e também se filiarem. Essa foi uma alternativa encontrada para realizarmos um Estadual atrativo”, explicou o dirigente.

Premiação em dinheiro

O campeão Estadual vai receber um prêmio de 10 mil. O valor da bonificação é inédito na modalidade.