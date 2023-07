Fernanda Hasem e Gladson abrem desfile cívico em comemoração ao aniversário de Brasiléia

A prefeita Fernanda Hassem recepcionou o governador do Estado, Gladson Cameli, e a vice-governadora, Mailza Assis, secretários de estado, e ladeando a chefe do Executivo municipal, participaram do desfile em homenagem ao aniversário de fundação de Brasiléia.

A solenidade oficial contou com a participação de escolas municipais, zona urbana e rural, forças de segurança, como exército, polícias civil, militar, Corpo de Bombeiros, idosos do município, mototaxistas, Poder Legislativo, além da participação da escola Marcial de Rio Branco, e Banda de Percussão da Escola Kairala José Kairala (Banpek), que fez uma linda apresentação na avenida.

O desfile cívico também contou com a participação da escola estadual Graça Rocha, que funciona provisoriamente no prédio da escola KJK. Os alunos levaram muito civismo até a avenida Gení Assis durante o desfile.

O governador Gladson participou do desfile e parabenizou Brasiléia.“Desde quando assumi o governo que eu participo dessa festa, isso pra mim é um renovo. Estava falando aqui, que vamos fazer o que tiver que fazer para cuidar das pessoas. Parabéns Brasiléia, que sempre me acolhe com muito carinho”, afirmou.

“Encerramos as comemorações do aniversário de 113 anos de Brasiléia com um lindo desfile cívico. Quero parabenizar a nossa querida prefeita Fernanda Hassem por cuidar tão bem de nossa cidade e do nosso povo. Viva Brasiléia, Viva sua História e viva seu Povo”, parabenizou o deputado Tadeu Hassem.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo carinho com a população de Brasiléia. “O momento é de gratidão, gratidão a Deus, a nossa querida Brasiléia. Em nome da população, quero agradecer ao deputado Tadeu Hassem, ao governador Gladson Cameli, pelo respeito e amor. É o quinto ano que ele vem participar do aniversário de Brasiléia. Muito obrigada governador, muito obrigada Brasiléia, temos aqui um povo aguerrido, um povo Feliz”, comemorou a prefeita de Brasiléia; que preparou a programação de aniversário da cidade até o dia 30 de junho, onde ainda será realizada atividade gospel e o show do cantor Evoney Fernandes.

Veja galeria de fotos: