FIFA 23 tem faces realistas de todas as lendas brasileiras

O Rei Pelé é o único jogador do FIFA 23 a contar com uma carta com 99 de overall, a nota máxima possível no simulador da EA Sports. Ela chegou ao jogo no mês de junho, com o evento “Mutantes”, que introduziu novas variantes de atletas fora de suas posições naturais. No caso do tricampeão mundial pela Seleção Brasileira, seu novo card foi classificado como ponta-esquerdo.