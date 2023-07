Filho de Andressa Urach é quem filma os conteúdos do OnlyFans da mãe

Arthur Urach, 17, filho da modelo Andressa Urach, 34, abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram para interagir com os seguidores.

Por lá, o jovem contou que é ele quem filma o material do OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto para assinantes, da mãe.

“Arthur é você que filma o Only da Andressa?”, quis saber um fã. “Yep, sou muito [email protected] fotos, né?”, respondeu ele. Outro seguidor perguntou: “Você não sente vergonha da sua mãe se vender, você filma ela assim?”. Então, o DJ foi direto: “Tenho vergonha não, estou bem sereno com a decisão dela”.

Boate de entretenimento adulto

Em junho, Andressa Urach anunciou que estaria voltando a trabalhar na boate Gruta Azul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O estabelecimento é uma casa de entretenimento adulto.

No Instagram, a ex-peoa contou a novidade, surpreendendo aos fãs. O local é o mesmo em que ela trabalhou brevemente em 2021, enquanto estava grávida de Leon, hoje, com 1 ano e 4 meses. Na época, seu ex-marido, Thiago Lopes, chamou a polícia para retirá-la do local.

“Eu avisei que eu mesmo contaria? Estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta Azul. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá”, escreveu ela na rede social.