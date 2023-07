Final do sub-20: torcedores de Sena Madureira prometem lotar o Florestão

O campeonato estadual de futebol de campo, categoria sub-20, conhecerá na tarde desta sexta-feira (21), o seu grande campeão. A decisão está marcada para às 15 horas, no estádio Florestão, entre Rio Branco x Sena Madureira.

A equipe de Sena Madureira, do técnico Jarlande, conseguiu um feito inédito, visto que, nunca tinha chegado à final do campeonato e está concentrada para o jogo de logo mais. Dois jogadores que estavam suspensos foram reintegrados ao elenco que deve entrar em campo com força máxima.

Além disso, os meninos do vale do Iaco também deverão contar com o apoio da torcida. Centenas de torcedores estão se organizando para lotar as arquibancadas do Florestão.

De acordo com informações, o prefeito Mazinho Serafim (UB) estará disponibilizando em torno de 7 ônibus para transportar os torcedores até Rio Branco. Os veículos deverão sair de Sena Madureira às 11 horas da manhã.

A final desta sexta-feira (21) tem uma importância grande. O campeão irá representar o Acre no ano que vem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que já revelou grandes talentos do futebol Brasileiro.