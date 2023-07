Fora do G4, Humaitá vive semana decisiva pela série D

O empate contra o Águia, do Pará, no último sábado, no Florestão, por 0 a 0, tirou o Humaitá da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D e, agora, o Tourão não depende mais somente dos seus resultados para avançar na competição. A equipe soma 15 pontos e o próximo desafio será contra o Trem, no estádio Zerão, em Macapá, no Amapá, no domingo (16).

Três treinamentos

O técnico Dorielson Mendes confirmou três treinamentos, no campo B, antes do embarque para Macapá. “Vamos trabalhar na terça, quarta e quinta e viajaremos na sexta. O jogo contra o Trem será uma final”, avaliou Dorielson Mendes.

Boa disputa

São Raimundo, Humaitá e Princesa do Solimões disputam a última vaga do grupo 1 do Campeonato Brasileiro. As três equipes têm jogos bem complicados nas duas últimas rodadas.