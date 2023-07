Fotógrafo registra fenômeno da “Superlua” no Acre; FOTOS

A capital acreana, Rio Branco, foi palco de um espetáculo natural na noite desta segunda-feira (03). O fotógrafo do ContilNet, Juan Diaz, teve a oportunidade de registrar imagens impressionantes do fenômeno conhecido como Superlua.

A Super Lua é um evento astronômico no qual o satélite natural da Terra, a Lua, se encontra em sua fase cheia e está também no ponto mais próximo de seu perigeu, ou seja, a menor distância possível em relação ao nosso planeta. Isso resulta em uma visão ainda mais majestosa e brilhante da Lua, que parece estar maior e mais próxima do que o habitual.

Com sua habilidade e olhar apurado, o fotojornalista Juan Diaz capturou a exuberância desse fenômeno nos céus de Rio Branco.

Veja a galeria de imagens