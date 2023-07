Francês de 21 anos quebra recorde mundial de Michael Phelps

O francês Leon Marchand quebrou, neste domingo, o recorde mundial dos 400m medley ao conquistar a medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, no Japão. Ele completou a distância em 4min02s50, superando em mais de um segundo a marca antiga de Michael Phelps, que vinha desde as Olimpíadas de Pequim 2008, com 4min03s84. Como prêmio, o jovem de 21 anos levou US$ 30 mil, cerca de R$ 140 mil.

Michael Phelps acompanhou de perto o feito do francês, já que está no Japão como comentarista de uma TV americana, e aplaudiu de pé o resultado. Phelps era o recordista mundial da prova desde 2002, quando, com 17 anos, alcançou a marca pela primeira vez. Depois, foi melhorando o recorde até 2008, quando conseguiu 4min03s84.