Friale revela previsão do tempo para a semana de Expoacre

A Expoacre 2023 teve início no último sábado (29) e milhares de pessoas têm visitado o parque de exposições durante os dois primeiros dias do evento. Uma dessas pessoas foi o meteorologista Davi Friale, que em entrevista ao ContilNet neste domingo (30) revelou a previsão do tempo para a próxima semana.

De acordo com Friale, não há previsão de frio para os próximos dias e o tempo deve ser quente e seco:

“Tranquei o frio no armário e perdi a chave. O tempo para os próximos dias será seco e de calor intenso, com previsão de temperaturas recordes”, disse.

O pesquisador contou, ainda, que há possibilidade de temporais com ventos intensos em algumas regiões do estado.