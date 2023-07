Funcionária do Burger King serve batatas fritas do lixo para os clientes

A polícia do condado de Union, na Carolina do Sul (EUA), prendeu Jaime Christine Major, de 39 anos, assistente de gerente de um restaurante Burger King localizado em Duncan Bypass, na Highway 176. Major foi acusada de adulteração maliciosa de alimentos humanos.

O caso ocorreu em 9 de julho, quando a polícia recebeu uma chamada sobre uma perturbação no restaurante. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com duas mulheres discutindo com a equipe, proferindo ameaças e usando linguagem ofensiva. Um dos policiais pediu às mulheres que se acalmassem, mas elas continuaram nervosas e tumultuando o ambiente. Como resultado, uma mulher foi presa por conduta desordeira.

No entanto, apenas dois dias depois, em 11 de julho, a polícia recebeu outra reclamação, dessa vez informando que batatas fritas estavam sendo jogadas em um balde de lixo e, em seguida, servidas aos clientes.

Segundo a FOX Carolina, Major jogou as batatas fritas no lixo, mas depois as retirou e as colocou de volta no depósito das batatas fritas, onde foram misturadas com as batatas fritas recém-preparadas.

Um porta-voz do Burger King, em declaração à FOX Business, afirmou que essas alegações não estão de acordo com o compromisso da marca em relação à qualidade dos alimentos e serviços, assim como proporcionar uma experiência excepcional aos clientes. Acrescentou ainda que o franqueado do restaurante está cooperando com as autoridades locais e tomará as medidas apropriadas com base nas conclusões da investigação em andamento.

Em 17 de julho, a funcionária foi presa no Centro de Detenção do Condado de Union e teve uma fiança estabelecida em US$ 20.000. Conforme informações do banco de dados de prisioneiros, a partir de 19 de julho, ela não estava mais detida no centro.

Segundo as leis da Carolina do Sul, a adulteração maliciosa de um produto farmacêutico humano ou item alimentício com a intenção de causar danos corporais a uma pessoa é considerado crime. Caso seja condenada, Major pode enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão.

A ingestão de alimentos contaminados pode resultar em intoxicação alimentar, causando doenças graves ou, em casos mais extremos, levando à morte. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) alerta que os sintomas de intoxicação alimentar podem incluir diarreia, dor de estômago, cólicas, náusea, vômito e febre.