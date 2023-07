Gabriela Versiani se declara para Murilo Huff no mesversário de namoro

Há um mês Murilo Huff surpreendeu a todos, inclusive Gabriela Versiani, com o pedido oficial de namoro. Até então, os pombinhos eram vistos juntos o tempo todo, mas não tinham oficializado o relacionamento. Nesta quarta-feira (19/7), a empresária usou as redes sociais para compartilhar com os fãs alguns momentos do casal, que está comemorando o primeiro mês juntos.

“Um mês de nós ❤️ Que nosso amor seja sempre essa delícia de viver e quando não for, que a gente saiba fazer voltar a ser! A vida é muito mais gostosa com você, te amo tanto… ❤️”, derreteu-se ela.

Nos comentários, os fãs do casal encheram a publicação de elogios: “Gabrielaaaa você tá me deixando com vontade de viver um relacionamento, Gabrielaaaaaa”, brincou uma. “Façam um baby logo, vocês são perfeitos kkk”, pediu outra. “Que química, viu? 👏🏼 Vocês são lindos juntos. ♥️ Que o Senhor abençoe sempre ✨”, desejou uma terceira.

O pedido de namoro

Após rumores de um relacionamento, Murilo Huff pediu Gabriela Versiani em namoro. No fim do mês passado, a influenciadora mostrou detalhes da declaração especial em suas redes sociais e deixou os fãs e seguidores derretidos com tanto amor.

Nas imagens, Versiani aparece vendada, descendo do jatinho particular do cantor e entrando em um carro. Em seguida, o casal chega numa casa e o artista leva a modelo até o local do pedido: um jardim todo decorado com velas e uma mesa posta, com a letra da música Cigana escrita.

“Quando ‘uma cigana leu a sua mão’, ela também te disse que merecíamos o que estamos vivendo agora? Desde o primeiro dia que nos conectamos, soube que merecíamos um amor leve, tranquilo e com um propósito maior!”, começou Gabriela na postagem.

E completou: “Estarei sempre do seu lado. Nos momentos bons assim e nos desafiadores também. Juntinhos, crescendo e evoluindo em tudo! O pedido não poderia ser mais especial. você ter escolhido minha cidade, o lugar onde cresci, fez nosso amor resgatar todo o amor que recebo aqui!”. O imóvel foi onde a morena nasceu e cresceu.

Gabi concluiu revelando todo seu sentimento ao sertanejo: “Isso com certeza vai nos fortalecer ainda mais e me faz ter mais certeza que você é o homem certo pra mim. Obrigada! Te amo”. E Huff respondeu: “Sempre vou fazer tudo o que eu puder para te ver feliz. Que Deus nos abençoe”.

Cigana é uma canção que faz parte da história do novo casal. Murilo dedicou a canção para a agora namorada, quando ela foi pela primeira vez em seu show, em maio. Na mesma noite, eles foram vistos em uma apresentação de Wesley Safadão, dançando agarradinhos com a mesma trilha sonora. A moça já tem até a benção de Dona Ruth, avó do filho do sertanejo com Marília Mendonça.

No Dia dos Namorados, os dois fizeram declarações e Murilo Huff presenteou Gabriela Versiani com um buquê de rosas vermelhas e ela lembrou que “ainda não é namoro”. Pois bem, agora é e os dois estão se mostrando felizes da vida!

Como foi o primeiro encontro

“Era pra ser só uma gravação de clipe”. Foi assim que Gabriela Versiani definiu o começo de seu relacionamento com Murilo Huff ao ser questionada por um fã no Instagram. A empresária resolveu conversar com seus seguidores, em meados de junho, e abriu uma caixinha de perguntas no Instagram A moça, que está em Foz do Iguaçu, também contou que seu primeiro encontro com o cantor foi durante os trabalhos.

Após passear bastante pela cidade e voltar para o hotel, Gabriela resolveu bater um papo nas redes sociais. E uma das perguntas enviadas para ela foi sobre o início do relacionamento com Murilo. Sem dar muitos detalhes, ela revelou: “Caraaa. Era pra ser só uma gravação de clipe, sabe? Hahahahahahah. Depois a gente vem contar tudo pra vocês… A história é boa”, disse ela, fazendo mistério.

Logo depois, uma outra pessoa questionou se ela já conhecia Murilo antes da filmagem. E ela: “Não, você acredita? Ninguém vai acreditar nisso. Mas é sério. Quando a galera viu a gente naquele clipe, pensaram: ‘Que isso, eles se conhecem tem 10 anos’. Só que vocês acreditam que não?”, começou ela.

Porém, Gabriela afirmou que conhecia o trabalho do amado: “Eu já sabia quem era o Murilo, óbvio. Já escutava várias músicas dele, porque eu sou sertanejeira, né? Mas eu nunca o tinha visto pessoalmente. A gente se viu a primeira vez no clipe. Que loucura”, afirmou.