Galpão institucional do governo vai sortear ingressos para shows na Expoacre 2023

A Expoacre 2023 está em seus preparativos finais para abrir as portas para os acreanos, e uma das atrações disponíveis é o galpão institucional do governo do Estado. Um espaço oportuno para a população usufruir e tomar maior conhecimento sobre serviços e ações do governo do Acre. O evento inicia neste sábado, dia 29 de julho, e se estende até o dia 6 de agosto, no Parque de Exposições, em Rio Branco.

Durante as nove noites, os visitantes do galpão poderão concorrer ao sorteio de brindes e ingressos para os shows da Expoacre, após preencher um formulário e mostrar que seguem a página do governo do Acre no Instagram. Siga e concorra: https://www.instagram.com/governo.acre/

Além disso, imagens institucionais serão exibidas, dando destaque a ações pontuais como a produção agrícola, a vacinação contra a covid-19, a distribuição de tablets para alunos da rede estadual, as belezas naturais da região, a construção de hospitais e reformas de escolas.

O coordenador da Casa, Ítalo Medeiros, convida a população a visitar o espaço localizado na avenida principal, próximo às casas agropecuárias: “Venham conhecer o nosso estande. Ele foi idealizado com carinho, propagando cidadania e prestando contas do trabalho realizado”, afirmou.

Ele também destaca: “Estamos com as melhores expectativas possíveis para a Expoacre 2023. Este ano reduzimos os espaços utilizados por órgãos públicos para dar maior espaço para os expositores, com isso, expandindo a possibilidade de negócios fluírem na feira”, ressaltou o coordenador.

Serviços de cidadania da OCA, emissão de novas carteiras de identidade, por meio da Polícia Civil; informes sobre a renegociação de dívidas do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), e cursos disponíveis do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), são alguns dos diversos serviços que podem ser aproveitados pelos transeuntes.