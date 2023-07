Galvez e Santa Cruz estreiam com vitórias no Campeonato Estadual

Galvez e Santa Cruz não tiveram nenhuma dificuldade para estrearem com vitórias no Campeonato Estadual Sub-17 na tarde desta sexta, 28, no Florestão. O Galvez derrotou o Vasco por 4 a 1 e o Santa Cruz derrotou o Independência por 3 a 1.

Seleção do interior

O Galvez é uma verdadeira seleção do interior. O trabalho de captação realizado pela comissão técnica nos municípios de Feijó e Tarauacá foi determinante para a montagem de um time competitivo.

“Temos um trabalho e a nossa meta é lutar pelo título. Nossa equipe pode evoluir bastante”, avaliou o técnico Eden Barros.

Perdeu muitos gols

O Santa Cruz mostrou ser uma equipe sólida e com variação de jogadas no primeiro confronto da competição. A equipe perdeu muitas oportunidades de gols e poderia ter construído um placar mais elástico.

Próximos jogos

Sena Madureira x São Francisco

Adesg x Atlético

Na próxima terça, 1º, a partir das 14h45 no Florestão